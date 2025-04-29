擴大限制移民 美共和黨提議收取高額庇護申請費

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國共和黨國會議員正尋求賦予總統川普更廣泛權力，向在美國申請庇護的移民收取高額費用，並建議每份申請最低收費1000美元（約新台幣3萬2750元）。

共和黨此時正致力將川普的國內施政議程納入法律，而由共和黨人所領導的聯邦眾議院司法委員會正在考慮對移民新增一系列費用。

根據國土安全統計局（Office of Homeland Security Statistics）最新數據，2023年約有5萬4000名外國人在美國取得庇護，主要來源國包括阿富汗和委內瑞拉。

在阿富汗，1000美元相當於人民兩年半薪資；而在委內瑞拉，人民平均得花上3個月才能掙到這筆錢。

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眾院司法委員會公布草案內容時在聲明中指出：「總統川普和眾院共和黨人致力於恢復移民體系的完整性、強化國家安全，並整頓失控的行政機構。」

如同眾院其他預算制定小組，司法委員會正在為共和黨欲推動的一項大規模法案貢獻屬於他們的內容，目標是將川普的減稅、限制移民及加強能源生產等政策正式立法。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140429