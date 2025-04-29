中國海警登鐵線礁之際 菲美澳舉行實彈反登陸演習

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（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）在中國海警人員登上南海鐵線礁並亮出五星旗之際，菲律賓、美國與澳洲部隊在菲律賓靠近南海的巴拉旺島舉行大規模實彈反登陸演習，日本自衛隊也以觀察員身分參加。

菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習21日登場，將於5月9日閉幕，雙方約有1萬8000人參與，澳洲、日本、英國、加拿大和法國派出小規模隊伍參加。

演習新聞發布單位「菲美肩並肩演習聯合新聞局」今天表示，作為肩並肩演習的項目之一，菲、美與澳洲部隊28日在巴拉旺島（Palawan）黎薩鎮（Rizal）的沙灘進行大規模實彈反登陸演練。

日本自衛隊士兵以觀察員身分參加，強化盟軍在印度太平洋地區的多邊安全合作和聯合訓練努力。

這場演習以海上攔截為場景，展現盟軍多元軍事能力，菲律賓海軍出動多用途攻擊艇、快速攻擊攔截艇等裝備，瓦解從海上入侵的假想敵。

在地面，菲律賓海軍陸戰隊以榴彈砲進行同步射擊任務，美軍的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）也發動快速精準打擊，增強盟友應對威脅的能力。

肩並肩是菲美之間一年一度的大型聯合軍事演習，今年已進入第40屆，演習地點大多面向南海與台灣，項目包括多邊海上演習、整合空中與飛彈防衛、反登陸、海上打擊、兵棋推演與網路安全等。

菲美肩並肩演習聯合新聞局說，巴拉旺島這場反登陸實彈演習，展現出盟軍對外來兩棲威脅的快速、準確和果斷的反應能力。

巴拉旺島面向南沙群島，距菲律賓實際控制的中業島（菲稱Pag-asa Island）大約280海里。

中國官媒環球時報24日報導，中國海警執法人員於4月中旬在靠近中業島的鐵線礁實施海上管控，並登礁展示五星旗宣示主權。

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菲律賓軍方昨天否認中方已控制鐵線礁，同樣展示出己方人員登礁秀菲律賓國旗的照片。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）呼籲中方克制，維持南海現狀，勿加劇南海緊張局勢。（編輯：唐聲揚）1140429