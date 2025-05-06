惡魔島監獄重啟？專家：大興土木也難以運作

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）美國總統川普下令重啟「惡魔島」監獄，歷史專家指出，這座建築現在完全無法運作，既沒有自來水也沒有污水處理系統，且僅有部分區域供電，即使大興土木重建，也僅能回到1963年的建築標準。

川普（Donald Trump）4日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，會指示相關單位重啟俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）聯邦監獄，掀起議論。

「惡魔島」位在加州舊金山灣，距離舊金山市區約2公里，四周被深水環繞，曾為美國聯邦監獄，後因運作成本過高，加上關押囚犯人數極少、最多容納336人，潛藏隱憂。1962年，3名囚犯用湯匙挖穿鬆碎的混凝土牆越獄，從此下落不明，監獄最終關閉。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天指出，重啟惡魔島監獄雖然不是不可能，但將比美國史上任何一座監獄都更難執行，需大量資金、時間及政治意志。

如今，「惡魔島」已是一處觀光景點。曾於1970年代、「惡魔島」開放觀光不久後擔任巡守員的馬蒂尼（John Martini）也是一名歷史研究者，他認為，這座建築現在完全無法運作，「它當時就逐漸損壞，需要大規模重建，但那樣做也只能讓它達到1963年的建築標準」。

「惡魔島」現在沒有自來水與污水處理系統，且僅有部分區域供應電力。

另外，在地震帶將它拆除並重建，將需要用駁船運進所有材料，然後再設法把排水管線接到島上，或者用船將水運進去，並用駁船把所有人類排泄物運出去。

惡魔島歷史悠久，擁有美國西岸第一座燈塔。（中央社檔案照片）

惡魔島監獄內部情況。（中央社檔案照片）

重啟「惡魔島」實際費用尚無法估算，但目前全國規劃中的最昂貴監獄建案就超過10億美元（約新台幣300億），能容納超過1000名囚犯，且沒有地震困擾。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）政治學教授倫茲（Gabriel Lenz）則分析，川普是挑選認為會受到一般大眾歡迎、但不受民主黨人及受過高等教育的民主黨菁英歡迎的奇特議題，希望他們批評這些議題，讓這些議題持續出現在新聞中。

倫茲說，犯罪就是一個很好的例子，因為民調顯示，民眾對「強硬打擊犯罪」政策的支持度正在上升。這和川普先前說「海地移民吃貓狗」的狀況類似。

目前讓大眾聚焦在「惡魔島」議題上對川普有幫助，或許可以轉移外界對他的關稅政策，導致物價上漲與經濟指標惡化的關注。

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倫茲說：「菁英會批評他，媒體會持續報導這件事，而所有經濟衰退的跡象就會暫時從新聞中消失幾天。」

川普4日稍晚面對媒體詢問時表示，「這只是個想法」。不過，聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）局長馬歇爾三世（William K. Marshall III）今天表示，他將盡一切可能推動該計畫的實施。（編輯：唐聲揚）1140506