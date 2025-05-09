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澤倫斯基：30天停火將是邁向和平真正指標

2025/5/9 09:05（5/9 09:39 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他在與美國總統川普通話時告訴他，為期30天的停火才是烏俄邁向和平的「真正指標」，而基輔方面已準備好立即實施。

路透社報導，澤倫斯基與川普通話時，正值俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布停火3天期間，那是俄國紀念二次大戰戰勝納粹德國80週年的活動期間。

澤倫斯基駁斥3天停火毫無意義。烏俄雙方也互相指責對方違反停火協議。

澤倫斯基在晚間影片談話中表示：「今天此時此刻起，烏克蘭準備實現為期30天的全面停火。」

他說：「但這必須是真實的…這30天可能成為多年和平的開端。一項長期且可靠的停火舉動，將是走向和平的真正指標性行動。」

澤倫斯基表示，俄羅斯必須展現他們已準備好要終結戰爭，從無條件停火開始。

美國總統川普今天在社群媒體上再次呼籲30天無條件停火，但他未提及與澤倫斯基的談話。

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川普說，如果「不遵守30天的停火協議，美國及其合作夥伴將實施進一步制裁」。

華府最初在3月提出為期30天的停火方案，烏克蘭方面表示同意。但俄羅斯曾說，只有在可靠監督和堅定執行下，停火才能有效。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140509

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