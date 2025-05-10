美國駐基輔大使館稱數天內可能遇俄羅斯重大空襲 籲準備避難

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（中央社基輔9日綜合外電報導）美國駐烏克蘭基輔大使館今天發布警告，稱俄羅斯可能在接下來幾天發動「可能嚴重」的攻擊，敦促美國公民在空襲警報響起時立即準備避難。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，這項警告是在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自行宣布的「勝利日停火」（Victory Day truce）期間發布。克里姆林宮宣稱這次停火從8日午夜持續到11日午夜，以紀念俄羅斯5月9日「勝利日」慶祝活動。

美國駐基輔大使館在官網上宣布：「美國駐基輔大使館已接獲情報，指未來幾天隨時可能發生可能嚴重的空襲。」

「如同往常，大使館建議美國公民在空襲警報發出時，準備好立即避難。」

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美國大使館先前也曾發布類似警告，這是其標準安全程序的一部分。

雖然臨時停火表面上已展開，但俄羅斯仍持續對烏克蘭平民發動致命攻擊。烏克蘭軍方也通報，前線的作戰行動並未停歇。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140510