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美啟動飛機與零部件國安調查 日企憂關稅再來襲

2025/5/10 16:05（5/10 16:43 更新）
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圖為波音南卡羅萊那州廠區的787展示機。（中央社檔案照片）
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（中央社東京10日綜合外電報導）川普政府9日宣布開始調查進口飛機、發動機與零部件等對於美國國安的影響。日媒指出，若美方根據調查結果實施新的關稅措施，恐影響出口大量零件給美國飛機製造商的日企。

日本放送協會（NHK）報導，美國商務部美東時間9日宣布，根據「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條，於5月1日起實施調查。美方先前祭出鋼鐵製品等關稅措施時，曾援引相同法律。

調查範疇者包含飛機、發動機、飛機零部件等，調查內容包括採購來源是否集中在特定外商，以及是否因為外國政府補貼而影響競爭力。

法定調查期間為270天，若官方判斷有損及美國國安之虞，總統能實施關稅等進口管制。

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飛機發動機與零部件等是日本企業的強項，根據美國波音公司（Boeing）資料，中型的波音787型，機體約35%為日本企業製造。

NHK認為川普政府若根據這次調查結果，祭出關稅等措施，恐影響日本企業。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140510

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