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攻擊印度後 巴基斯坦防長否認核武監督機關開會

2025/5/10 17:11
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（中央社伊斯蘭馬巴德10日綜合外電報導）巴基斯坦今天清晨對印度採取軍事行動後，軍方一度表示總理夏立夫（Shahbaz Sharif）召集國家核武庫最高監督機關「國家指揮局」開會，但其後國防部長阿瑟夫否認。

路透社報導，阿瑟夫（Khawaja Asif）告訴巴基斯坦的ARY電視台，動用核武的選項雖然存在，但「應視為非常遙遠的可能性，且在當前脈絡下甚至不該討論到」。

阿瑟夫說，他認為情勢發展到那樣嚴重的地步前就會降溫。他強調「國家指揮局（National Command Authority）沒有開會，也沒有排定任何這類會議」。

印度軍方今天指責巴基斯坦繼續「公然讓衝突升級」，包括利用無人機打擊及在印度西部邊界沿線用其他彈藥攻擊。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區查摩縣（Jammu）警方表示，當地有5名平民在攻擊中喪命。

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巴基斯坦則表示，在他們發動攻擊前，印度先朝其境內3座空軍基地發射飛彈，其中1座基地靠近首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），所幸多數飛彈被防空系統攔截。

美國國務院發言人昨天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）當天上午致電巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），他並持續敦促印巴兩國設法緩和情勢，也表達美方願協助雙方展開建設性對話以避免未來衝突。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1140510

#巴基斯坦
#印度
#克什米爾
#核武
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