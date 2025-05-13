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哈瑪斯釋放美以雙重國籍人質 川普讚揚大新聞

2025/5/13 04:26
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（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）以色列軍方指出，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）釋放擁有美國和以色列雙重國籍人質亞歷山大（Edan Alexander）後，他今天從加薩走廊跨境回到以色列。

法新社報導，美國總統川普要訪問中東之前於白宮表示：「這是大新聞。他要回家見父母了，這真是大好消息。他們原本以為他已不在人世。」

以色列軍方聲明寫道：「不久前，在以色列國防軍（IDF）部隊陪同下，以色列國防軍士兵亞歷山大跨境進入以色列領土。這位返回的人質目前正前往以色列南部的初步接待地點，他會在那裡與家人團聚。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天將亞歷山大獲釋歸功於以國軍事施壓，以及來自川普的「政治壓力」。

21歲的亞歷山大遭哈瑪斯關押在加薩走廊（Gaza Strip）超過19個月，他是最後一名擁有美國國籍且倖存的人質。

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亞歷山大生於以色列第2大城特拉維夫（Tel Aviv），後來隨家人搬到美國並在當地長大，高中畢業後回到以色列。他入伍且被派到加薩走廊附近地區，在哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列時淪為人質。

哈瑪斯本月11日宣布將釋放亞歷山大，以利達成停火協議和有助於人道援助進入加薩。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1140513

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