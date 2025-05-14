涉嫌庇護無證移民 美國法官杜根遭起訴

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦大陪審團今天指控威斯康辛州法官杜根（Hannah Dugan）涉嫌對移民局幹員隱瞞1名移民。杜根先前已被控協助此無證移民逃避逮捕而遭拘留。

法新社報導，美國總統川普自1月入主白宮後兌現其競選承諾，全面打擊無證移民。川普此舉已導致與一些法院發生衝突，法院認為川普的措施並未遵循正當程序。

現年66歲的密爾瓦基郡（Milwaukee County）巡迴法官杜根，上個月因涉妨礙公務罪被捕，如果罪名成立將面臨最高5年監禁，此案引起全美軒然大波。

杜根被控在得知移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）幹員與其他聯邦官員試圖在走廊拘捕1名墨西哥籍人後，協助此人逃離法庭。

杜根被捕引發民主黨人強烈批評，有些共和黨人則予以讚揚。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）為逮捕杜根辯護，並警告那些可能窩藏非法移民的人：「我們會找到你們。」

起訴書描述這起4月發生在杜根法庭的事件，當時聯邦幹員欲逮捕移民佛羅雷斯－魯伊斯（Eduardo Flores-Ruiz）時，法官「明顯不安，並表現出對抗與憤怒的態度」。佛羅雷斯－魯伊斯現年30歲，面臨輕罪指控。

起訴書稱，杜根護送佛羅雷斯－魯伊斯，讓他使用陪審團成員專用的門離開法庭，防止幹員接觸他。

本案刑事起訴書指出，佛羅雷斯－魯伊斯逃出法院大樓，但在試圖逃離執法人員時被捕。

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杜根是於2016年被選為法官，預計在15日舉行的庭訊上拒絕認罪。

根據「紐約時報」，杜根的律師在聲明中表示：「杜根法官堅稱無罪，期待在法庭上得到平反。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140514