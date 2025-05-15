日本自衛隊練習機墜入蓄水池2員失聯 航空幕僚長致歉

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本航空自衛隊1架T4練習機昨天下午墜落愛知縣犬山市1處蓄水池，機上有2人。自衛隊、警消等持續搜索2人下落。日本航空幕僚長（空軍參謀長）內倉浩昭昨晚在防衛省召開臨時記者會表示，「給國民造成擔憂，由衷感到抱歉」。

內倉表示，T4練習機機上2名隊員，一名是1等空尉（上尉，飛行時數約1170小時），另一名是2等空尉（中尉，飛行時間480小時），兩人都是男性。2人都有駕駛T4練習機的資格。事發當時究竟是哪一位駕駛T4練習機，目前還在確認中。

他表示，這架墜落的T4練習機並未搭載飛行資料記錄器（FDR）或錄音器。事發現場附近有發現機體殘骸、救生裝備品、安全帽等，但還沒發現2名隊員的身影。

內倉說明，昨天上午從新田原基地（宮崎縣），一架F-15戰機為了進行定期維修，T4練習機伴飛F-15戰機飛至小牧基地（愛知縣小牧市）。F-15戰機進入三菱重工業維修廠後，2名隊員在小牧基地休息後搭上T4練習機，飛回新田原基地，於下午3時6分左右起飛，但在東北方向約13公里處航跡消失。

內倉表示，「T4練習機於下午3時8分左右墜落入鹿池（愛知縣犬山市的蓄水池）附近。給國民造成擔憂，由衷感到抱歉」。

日本防衛大臣中谷元昨晚7時（台灣時間6時）許，在防衛省對媒體表示，「墜機現場附近有發現部分機體。對相關人士造成很大的困擾，由衷感到抱歉」。

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中谷表示，「已指示要掌握情況、搜救隊員、確認周邊受害的狀況。也指示要對有關的縣市等迅速提供資訊。自衛隊的直升機、陸上部隊與警消一同在事發現場進行搜救」、「目前還不知墜機的原因，會盡全力搶救人命」。

日本航空自衛隊已成立事故調查委員會，調查墜機原因等。（編輯：陳承功）1140515