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日本兩架海鷹墜毀1死7失聯 防相：碰撞可能性高

2024/4/21 10:40（4/21 10:55 更新）
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SH60K直升機同型機。（圖取自日本海上自衛隊網頁mod.go.jp）
SH60K直升機同型機。（圖取自日本海上自衛隊網頁mod.go.jp）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機4月20日晚間在訓練時墜毀，造成1死7失聯。防衛大臣木原稔今天說，因為兩具飛航紀錄器被發現的位置相近，「我們認為碰撞的可能性高」。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊已決定暫停同型機的飛行訓練。

木原稔上午受訪時證實，稍早獲救的一名隊員已確認死亡，事態發展至此，「令人十分遺憾」。

他說，因為兩具飛航紀錄器（Flight Recorder）被發現的位置相近，除了已進行回收外，「我們認為碰撞的可能性很高」。

防衛省正在調查包括發生空中碰撞可能性在內的失事原因，並持續搜救下落不明的7人及搜尋機體。

這兩架海鷹直升機4月20日晚間在伊豆群島鳥島海域執行反潛訓練時失聯，兩機共搭載8名自衛隊員，稍早僅1人獲救。防衛省表示，兩架海鷹失聯位置在鳥島東方約270公里處海域，獲救的隊員已確認死亡。

由於已在失事海域附近發現主旋翼葉片等部分機體，並回收兩具飛航紀錄器，所以防衛省判斷兩機已墜毀。又因為兩具飛航紀錄器被發現的位置相近，所以研判兩架直升機有可能在空中發生碰撞。（譯者：黃名璽）1130421

#日本海上自衛隊
#海上自衛隊
#防衛省
#木原稔
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