菲美南海海事合作演習 海岸防衛隊首次參加

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（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）菲律賓和美國最近在「戰略性海域」舉行第6次代號「海事合作活動」（MCA）的聯合演習，雙方海岸防衛隊船艦首次參加，意味著合作模式與規模持續擴大。

菲律賓軍方公共事務辦公室今天發布新聞稿說，菲美雙方20日在菲律賓巴拉旺省（Palawan）與西明多羅省（Occidental Mindoro）的「戰略性海域」舉行了MCA演習。

新聞稿並未明確指出演習地點，但巴拉旺省與西明多羅省位於菲律賓西部，面向南海。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）表示，在菲律賓持續因應瞬變海上挑戰之際，MCA演習再次彰顯菲律賓軍方加強國防夥伴合作的努力，以確保菲律賓本國以及整個區域的海上利益。

菲律賓軍方公共事務辦公室說，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）和菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）首次參與了MCA演習，形容這是菲美海事合作的「里程碑」，「舉國動員式」（whole-of-nation）海上合作模式正持續強化。

此次MCA演習，菲律賓海軍出動1艘巡邏艦、1艘高速炮艇、1架反潛直升機，菲律賓空軍出動1架輕型攻擊機以及1架多用途直升機，菲律賓海岸防衛隊則出動2艘巡邏艦。

美國方面，印太司令部（USINDOPACOM）派出1架P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon），海岸防衛隊派出史卓頓號巡防艦（Cutter Stratton），強化菲美聯合力量的監看與作業協調能力。

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菲美雙方的船艦與飛機進行了一系列操演，包括通訊檢查演習（COMMEX）、搜救演習（SAREX）、分區戰術暨值班軍官演習（DIVTACS/OOW）、攝影演習（PHOTOEX）和終結演習（FINEX）。

菲律賓與美國於2023年11月首次舉行MCA演習，迄今已舉行過6次，日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等國過去都曾分別參與。（編輯：陳慧萍）1140521