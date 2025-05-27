控中國海調船在沖之鳥島海域擅行活動 日本提抗議

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府今天指控，中國未事先通知，即在日本最南端、太平洋上的沖之鳥島（Okinotori Island）周圍專屬經濟區進行海上科學研究。

法新社報導，日方指稱，中方26日在菲律賓海（Philippine Sea）的沖之鳥島附近進行科研活動，具體位置約在台灣和關島中間。中國方面聲稱這片地處偏遠的環礁並不構成1座島。

日本政府發言人林芳正向媒體表示，海上保安廳昨天發現1艘中國調查船「在沖之鳥島東方270公里的日本專屬經濟區，將看似1條電線的東西伸入水中」。

林芳正說：「由於這艘船的海上科學研究未獲日方許可，海上保安廳要求終止相關活動。我們也已透過外交管道向中方提出抗議。」

林芳正說，這艘中國船隻於昨晚10時45分左右離開專屬經濟區。

根據國際法，沿海國家有權在專屬經濟區內管理自然資源和其他經濟活動；專屬經濟區範圍在海岸線200海里或370公里以內。

外國船隻在其他國家的專屬經濟區內從事非經濟目的的科學研究，須事先徵求同意。

但中國堅稱，位於東京以南約1700公里的沖之鳥島只是礁石，不算1座島，因此日方主張無效。

北京當局表示，根據聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea），沖之鳥島不能被視為日本可在周圍劃設專屬經濟區的實體。

台灣、韓國等也質疑日方主張。日本曾於2016年短暫扣押在這片水域作業的台灣漁船。

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日本近年投資數以百萬計美元，在這片環礁周圍培育珊瑚，試圖阻止海水侵蝕。

中方今天未就此事置評。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1140527