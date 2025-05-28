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美5月消費者信心大增 反映外界預期貿易緊張有望緩解

2025/5/28 06:34（5/28 07:15 更新）
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圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）最新公布的調查顯示，本月美國消費者信心改善的幅度優於市場預期，反映川普總統的關稅政策引發動盪後，外界預期貿易緊張有望緩解。

法新社報導，美國經濟評議會（Conference Board）公布，美國5月消費者信心指數從4月的85.7，躍增12.3點至98.0，遠高於市場觀察網站Briefing.com訪調分析師預測的中位數87.0。上月數據寫下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最低水準。

美國經濟評議會高級經濟學家季夏（Stephanie Guichard）發表聲明說：「歷經5個月下滑後，消費者信心在本月改善。」她指出，在美國與中國5月12日達成貿易協議前，信心回升已明顯可見，在那之後的反彈走勢更進一步增強。

但報告指出，關稅仍是首要問題。高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席經濟學家溫伯格（Carl Weinberg）認為：「根據這份調查，消費者信心仍非常低，他們感到不安」，並指出未來一年的通膨預期仍「非常高」。

季夏指出，組成消費者信心的3大項目—商業環境、就業前景及未來收入—均從4月低點回升。

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她補充說，消費者對未來6個月的商業環境和工作機會的看法沒這麼悲觀了，並重拾對未來收入的樂觀情緒。不過，他們對當前就業機會的看法為連續第五個月減弱。

消費者也持續對關稅可能造成價格上漲，及其對經濟產生其他負面衝擊表示擔憂。經濟學家警告，這些可能加劇長通膨上揚、不利經濟成長。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140528

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