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FBI：調查科羅拉多州有針對性恐攻 傳挺以示威遇襲

2025/6/2 06:40
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國聯邦調查局局長巴特爾今天表示，聯調局正在調查發生在科羅拉多州波爾德巿的一起「有針對性的恐怖攻擊」。報導指出，波爾德巿一場支持以色列示威遭到攻擊。

法新社報導，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在X平台發文說：「我們知悉並且正針對科羅拉多州波爾德巿（Boulder）一起有針對性的恐怖攻擊進行徹底調查。」

「我們的探員和當地執法機構已經在現場，有更多情資時我們將會進行更新。」

當地媒體引述目擊者報導，一名男子朝一群挺以色列抗議人士投擲一枚類似自製汽油彈的物品。

波爾德警方則在X上表示，警察正在「針對第13街（13th street）和珍珠街（Pearl street）攻擊的報案作出回應，通報指出有多名受害者。請避開這個區域」。

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國際性猶太人非政府組織及美國公民權利組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）在X發文稱，「知道今天波爾德為生命而跑（Boulder Run for Their Lives）活動中出現攻擊的報導」。

反誹謗聯盟表示，這是猶太社群的每週集會，以對遭巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）挾持的人質展現支持。（譯者：何宏儒/核稿：蔡佳敏）1140602

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