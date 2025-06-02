摩根大通執行長警告 美債危機迫在眉睫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山1日綜合外電報導）摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）今天對美國總統川普政府的經濟政策引發美國債市危機的風險表示關切。

法新社報導，戴蒙接受福斯財經新聞網（FOX Business Network）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）訪問時說：「這是件大事，是個真正的問題。」訪問完整內容將於明天播出。

他說：「債市將有一段艱難時期。我不知道是6個月還是6年。」

戴蒙警告，一旦投資人意識到債務不斷上升帶來的影響，利率將會飆升，市場也會受到擾亂，對全球最大經濟體美國而言，這將是危險的狀況。

他強調：「人們會用行動做出選擇。」

他說，投資人「將關注這個國家的狀況，包括法治、通膨率和央行政策」；並警告，「如果人們認為美元不再具吸引力」，美國的債務融資成本就會變得更高。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從歷史來看，美國一直能夠依賴市場對低利率美國公債的青睞來支撐其經濟。

由於市場對川普具爭議性的預算計畫感到擔憂，上週債券殖利率曾短暫攀升。這項預算計畫將包括延續川普第一任期內推出的大規模減稅措施，讓人擔心聯邦赤字可能擴大。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140602