加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴苡任聲請罷免連署假處分 法院駁回：找錯機關、不符要件
首頁 / 國際

澳洲新州議會通過挺台動議 支持台灣參與世衛

2025/6/5 18:11（6/5 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲新南威爾斯州議會近日通過挺台動議，並提及雪梨台僑於5月21日舉辦支持台灣加入世界衛生大會（WHA）講座。（駐雪梨辦事處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 114年6月5日
澳洲新南威爾斯州議會近日通過挺台動議，並提及雪梨台僑於5月21日舉辦支持台灣加入世界衛生大會（WHA）講座。（駐雪梨辦事處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 114年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨5日專電）澳洲新南威爾斯州議會通過挺台動議，除了支持台灣參與世界衛生組織之外，還祝賀總統賴清德就職週年。

澳洲新南威爾斯州藝術、創新、數位政府暨24小時經濟事務助理影子廳長孟若（Jacqui Munro）5月28日於新州議會上議院提出動議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）和世界衛生大會（WHA），以及祝賀總統賴清德就職週年。該動議已獲得上議院無異議通過。

動議內容指出，不論是健康照護、醫療技術還是生科研發等領域，都有許多新州的創新醫療企業與台灣研究機構合作，例如諾佛葛生技（Novotech）已經在台灣展開臨床實驗研究工作；台灣新竹科學園區與新州麥考瑞園區（Macquarie Park Innovation District）已於2024年7月簽署合作備忘錄（MOU），創造雙邊醫療產業合作機會。

內容指台灣健保制度完善，肯定台灣對全球醫療衛生的貢獻。不過，目前台灣被排除在WHO體系外的做法，違反「全民均健」（Health For All）原則，損害國際社會對全球衛生緊急事件有效應對能力。

動議內容讚揚台灣對全球健康照護的貢獻，指台灣全民健保雲端查詢系統可即時分享民眾就醫資料及疾病監控，搭配台灣的大數據分析，有助流行病管控與追蹤傳染路徑。

內容強調，澳洲與其他民主國家對台灣有意參與WHO與WHA一事表達支持，並指台灣的訴求已獲得澳洲聯邦國會跨黨派的支持，例如去年8月21日自由黨參議員佛西特（David Fawcett）公開呼籲支持將台灣納入WHO與國際民航組織（ICAO）等國際組織，還有工黨參議員歐尼爾（Deborah O'Neill）公開表示將台灣排除於WHO及ICAO之外，違背國際社會利益。

google news透過 Google News追蹤中央社

內容提到，駐雪梨辦事處協助台僑於5月12日舉辦支持台灣加入WHA的講座活動，孟若也出席就全球衛生議題交流。

動議內容並讚許台灣致力守護公衛和民主，且積極投入參與國際社會事務。（編輯：唐聲揚）1140605

賴清德
瓜地馬拉總統抵台訪問 盼深化雙邊工作加強友誼台灣、馬紹爾簽署安全合作意向書 強化夥伴關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：