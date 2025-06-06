北韓軍艦5月下水翻船 官媒稱已扶正

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（中央社首爾6日綜合外電報導）北韓海軍1艘新驅逐艦上月在下水儀式途中翻船，北韓官媒今天指出，這艘軍艦已經被扶正，且繫泊在碼頭。

法新社報導，平壤當局先前曾表示，1艘5000噸級的新建驅逐艦上月21日在下水儀式途中發生「嚴重事故」，導致部分船底區域被壓毀。

北韓領導人金正恩形容這場事故是「因極度粗心所鑄成的犯罪行為」，北韓官媒也報導4名涉及這起事故的官員已被逮捕。

南韓軍方表示，美國與南韓的情報機構認為，北韓所謂的「側面下水」嘗試失敗了，導致船艦在水中傾斜。

然而，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，「這艘驅逐艦6月初恢復平衡後，相關團隊（5日）已把這艘軍艦繫泊在碼頭」。報導也稱，接下來，專家將檢查船身。

北韓中央通信社上月底報導，「檢查軍艦水下與內部後證實，情況與最初宣布的不同，軍艦底部並未出現破洞」，損壞程度「並不嚴重」。

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南韓軍方根據尺寸與規模研判，這艘新軍艦的配備被認為與北韓4月亮相的5000噸級驅逐艦「崔賢」（Choe Hyon）類似。

北韓表示，「崔賢」配備「最強大的武器」，並將於「明年初投入使用」。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140606