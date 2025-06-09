天籟成絕響 烏克蘭男高音赴戰事前線擔任志工身亡

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭敖德薩國家歌劇院（Odesa National Opera）表示，男高音獨唱家戈拉伊（Vladislav Gorai）今天在北部靠近俄羅斯邊境的蘇米地區擔任志工時不幸身亡。

路透社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭3年多後，俄軍上週進一步深入蘇米（Sumy）地區，伴隨激烈的前線戰事與不間斷的飛彈與無人機攻擊，俄軍從兩面壓境，威脅蘇米州首府。

歌劇院今天透過臉書（Facebook）聲明表示：「全世界都聽過弗拉迪斯拉夫・維肯季約維奇（Vladislav Vikentiiovych，戈拉伊）的歌聲，但他的心屬於烏克蘭。即使在最黑暗的時刻，他也未曾袖手旁觀。」

聲明還說：「敖德薩國家歌劇院如今已成孤兒。」

目前不清楚戈拉伊具體死因為何，路透社無法獨立核實相關消息。戈拉伊2013年獲頒「烏克蘭榮譽藝術家」（Honoured Artist of Ukraine）。

根據歌劇院網站資料，戈拉伊1988年畢業於文尼察國立師範學院音樂系（Vinnytsia State Pedagogical Institute），1993年起在敖德薩歌劇院任職。

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他曾參與多部國際歌劇作品，演出地點包括巴黎、羅馬、阿姆斯特丹、里昂、史特拉斯堡與蘇黎世等城市。

與戈拉伊合作過的國際音樂機構包括馬德里的紀念劇院（Teatro Monumental）與羅馬尼亞的國立歌劇與芭蕾舞劇院（State Opera and Ballet Theater），他也曾赴英國、加拿大、義大利、美國等國巡演。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1140609