加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

美國田納西州斑馬逃亡多日被捕 化為網路迷因爆紅[影]

2025/6/9 18:54（6/9 20:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國田納西州1隻逃跑的寵物斑馬8日被捕獲。圖為黎巴嫩市警局在X平台開玩笑稱「歡迎新的斑馬警官」。（圖取自x.com/LebanonPD）
美國田納西州1隻逃跑的寵物斑馬8日被捕獲。圖為黎巴嫩市警局在X平台開玩笑稱「歡迎新的斑馬警官」。（圖取自x.com/LebanonPD）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社田納西州麥非斯保羅8日綜合外電報導）美國相關當局表示，田納西州1隻逃跑的寵物斑馬在逃亡逾1週後，於今天被抓獲。這隻斑馬在逃期間，被許多網友做成迷因，在網路上爆紅。

美聯社報導，拉瑟福德郡警局（Rutherford County Sheriff’s Office）證實，發現斑馬艾德（Ed）位於田納西州中部一處牧場後，艾德被安全抓獲。

拉瑟福德郡警局透過聲明表示：「直升機將艾德空運送回待命的動物拖車。」

郡警局發布的影片顯示，直升機將艾德運至拖車時，艾德被網子裹住，只有頭和腳探出來。

根據郡警局，艾德5月30日抵達田納西州克利斯地那（Christiana）。艾德的飼主隔天便通報牠失蹤的消息。

長達數天的搜索讓這隻斑馬在網路上爆紅，迅速成為迷因主題。1則假消息貼文顯示艾德在鬆餅屋（Waffle House）用餐，其他貼文秀出艾德造訪其他田納西州城市，或在路邊行乞。

美國田納西州納希維爾市（Nashville）電視台WKRN-TV報導，田納西州的心理衛生和藥物濫用服務部門（Department of Mental Health and Substance Abuse Services）用斑馬艾德的照片發布貼文，提醒大家休息一下遠離壓力。

google news透過 Google News追蹤中央社

麥非斯保羅（Murfreesboro）警方在貼文中提醒居民鎖好車，附上看起來在大笑的斑馬照片，並為牠加上對話框：「別告訴我你忘了鎖車！」

田納西州的黎巴嫩市（Lebanon）警方也加入這波迷因熱潮，稱歡迎艾德成為他們的「高速新成員」。警方指出，儘管「斑馬員警」尚未獲得完整的資格認證，牠已展現爆紅才能。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140609

#田納西州
#美國
#藥物濫用
延伸閱讀
三重警用喵喵叫及零食 國道分隔島柔性誘捕幼貓迷你馬跑上西濱快速道路 飼主已載回幸未釀禍泰國侏儒河馬「彈跳豬」紅到美國 德州發合成圖宣傳兒童安全狗狗幣、迷因Doge本尊柴犬過世 全球粉絲哀悼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：