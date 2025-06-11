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兩少年涉企圖性侵少女掀抗議 北愛爾蘭連2晚暴動

2025/6/11 10:36（6/11 10:49 更新）
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北愛爾蘭巴利米納鎮10日連續第2晚發生暴力衝突，防爆武裝警察在街道上站崗。 （路透社）
北愛爾蘭巴利米納鎮10日連續第2晚發生暴力衝突，防爆武裝警察在街道上站崗。 （路透社）
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（中央社英國巴利米納10日綜合外電報導）北愛爾蘭巴利米納鎮（Ballymena）今天連續第2晚發生暴力衝突，原因是兩名青少年因涉嫌企圖性侵一名年輕女孩被捕，引發「具種族主義動機」的攻擊事件。

法新社記者報導，數以百計的抗議群眾走上巴利米納街頭，其中許多人蒙著面罩，丟擲汽油彈、瓶罐與磚塊，警方則是使用水砲回應。

巴利米納鎮位於貝爾法斯特（Belfast）西北方約48公里處，當地有一個地區部署了大量警力。抗議群眾放火焚燒一輛車輛與路障。法新社記者目擊，警方也發射塑膠子彈驅散群眾。

夜幕降臨時，巴利米納鎮的群眾開始散去，但仍有一小群人在鎮中心遊蕩。當地媒體報導，抗議群眾也堵住貝爾法斯特的道路。

昨天晚間，巴利米納鎮一個社區為7日據稱嚴重的性侵案舉行守夜活動後，爆發了第一晚的暴動。

助理警察局長韓德森（Ryan Henderson）今天說：「這起暴力事件顯然具有種族動機，目標鎖定我們的少數族裔社區與警察。」

他在記者會上說：「這完全是種族主義暴行，任何試圖將此事合理化或解釋成其他原因的說法都是錯誤的。」

巴利米納鎮人口主要是移民，今天一整天局勢依舊十分緊繃，居民稱現場情況「令人害怕」，並跟法新社說涉案人士將目標鎖定「外籍人士」。

根據當地媒體報導，遭警方指控企圖性侵一名少女的兩名青少年昨天出庭，他們要求提供一名羅馬尼亞口譯員。

警方說，這場騷亂是從蒙面人士「脫離守夜活動，開始設置路障、囤積投擲物並攻擊房屋」開始爆發。

北愛爾蘭警務處（Police Service of Northern Ireland）表示，民宅與店家都遭受攻擊，警方正在調查「仇恨攻擊」事件。

警方表示，安全部隊也遭受「持續攻擊」，遭暴徒丟擲汽油彈、煙火與磚塊，造成15名員警受傷，其中有些需要送醫治療。

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一名29歲的男子遭到逮捕，並被控犯下暴亂行為、妨礙治安行為、企圖刑事毀壞與抗拒警方執法罪。

當地共有4棟房屋失火受損，還有民宅與店家的門窗遭砸碎。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140611

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