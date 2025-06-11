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澳航集團將關閉旗下虧損廉航捷星亞洲 裁員500人

2025/6/11 12:04
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（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲航空公司（Qantas）今天宣布，將關閉旗下虧損的廉航公司捷星亞洲航空（Jetstar Asia），裁減500個駐新加坡的職位。

澳航集團執行長哈德遜（Vanessa Hudson）表示，捷星亞洲將於7月31日停止營運，這是「策略重組」的一環。

哈德遜說：「對他們來說這是非常艱難的一天。儘管他們盡了最大努力，但我們發現捷星亞洲部分供應商的成本上漲高達200%，這已大幅改變捷星亞洲的成本基礎。」

捷星亞洲總部位於新加坡，往來16個亞洲航點。澳航表示，航班被取消的乘客將獲得退款。

澳航說，捷星亞洲在關閉之前，預計本會計年度虧損3500萬澳元（約新台幣6億9579萬元）。澳航持有捷星亞洲49%股分。

澳航集團表示，捷星亞洲500名員工將被資遣，並獲得協助以找尋新工作。

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此外，捷星亞洲的13架A320飛機將逐步部署到澳洲和紐西蘭，將為當地創造100多個就業機會。

澳航表示，關閉捷星亞洲後，將為澳航帶來高達5億澳元的資金，用於支持集團機隊更新計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140611

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