加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 國際

潛逃泰國毒品案通緝犯黃立為 遭遣返回台

2025/6/12 12:37（6/12 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣毒品通緝犯黃立為（左2著黑衣者）遭判10年半入監前潛逃泰國，113年5月因持變造護照遭泰方逮捕，判處1年有期徒刑，黃立為在泰國服刑完畢後，12日上午遭遣返回台。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年6月12日
台灣毒品通緝犯黃立為（左2著黑衣者）遭判10年半入監前潛逃泰國，113年5月因持變造護照遭泰方逮捕，判處1年有期徒刑，黃立為在泰國服刑完畢後，12日上午遭遣返回台。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）因毒品案遭通緝的黃立為去年潛逃泰國，因持變造護照遭泰方逮捕，判處1年有期徒刑。黃立為在泰國服刑完畢後，今天上午遭遣返回台，返台後將由法務部調查局逮捕，解送北檢歸案。

根據調查局的外逃通緝犯系統資料，黃立為在2020年11和12月間，自泰國訂購毛重5.863公斤的第三級毒品愷他命，以罐裝矽利康包裝作為掩飾夾藏，再委由不知情的國際快遞業者在2021年1月7日運送到台灣。

調查局在2021年4月12日拘提黃立為到案，黃立為因違反毒品危害防制條例第4條第3項和懲治走私條例第2條第1項等罪嫌，由台北地檢署起訴，最高法院去年1月3日判決黃立為有期徒刑10年6個月定讞，不過黃立為在判決定讞後潛逃出境，因此遭北檢通緝。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃立為去年5月因使用變造護照在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）被查獲，被泰方判有期徒刑1年，執行完畢後送到移民局拘留中心，今天上午被遣返回台灣，返台後由調查局逮捕，解送北檢歸案。

調查局、警政署刑事局與移民署駐泰人員共同與泰方聯繫協調，並提供通緝書等資料，確認黃立為真實身分，最後順利將黃立為遣返台灣。（編輯：田瑞華）1140612

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：