印航空難 警方消息人士：增至279死
2025/6/14 14:59（6/14 15:05 更新）
（中央社印度阿默達巴德14日綜合外電報導）印度警方消息人士今天說，印度航空（Air India）客機墜入阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區的空難地點已尋獲279具遺體。
法新社報導，阿默達巴德市不具名警官透露，死亡人數從稍早的265人上修至279人。人數增加代表這是本世紀傷亡最嚴重的空難之一。
印度航空表示，這架飛往倫敦蓋維克（Gatwick）機場的班機搭載242名乘客，僅1人生還。飛機撞向阿默達巴德市機場附近的住宅區，造成地面至少38人死亡。
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正式傷亡人數將在緩慢的DNA鑑定過程完成後才能最終確定。
根據印度航空，機上乘客包括169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人和1名加拿大人，以及12位機組人員。（譯者：盧映孜/核稿：洪培英）1140614
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