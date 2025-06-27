加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

美國居中斡旋 盧安達與民主剛果將簽和平協議

2025/6/27 16:59（6/27 17:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」成員。（路透社）
圖為民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」成員。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）盧安達與剛果民主共和國（簡稱民主剛果）今天將在美國華府簽署協議，讓在民主剛果東部已導致數以千計人喪命的衝突劃下句點。

法新社報導，民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」（M23）在2021年底發動新攻勢，並在今年初急遽升高攻擊力道，奪取民主剛果大片領土，包括東部重要城市果瑪（Goma）。

民主剛果政府長久以來指控M23獲得盧安達軍援，華府也支持這項說法。盧安達則否認直接支持M23叛軍，並且提出解散另一個武裝團體「解放盧安達民主力量」（FDLR）的要求。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，盧安達與民主剛果的外交部長將在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）見證下，在華府簽署協議。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

白宮也宣布，美國總統川普（Donald Trump）將在橢圓形辦公室（Oval Office）與兩國外長會面。

簽署協議前，美國、盧安達跟民主剛果發布聯合聲明指出，協議內容將包含「尊重領土完整性和禁止戰爭行為」，以及所有「非國家武裝團體」解除武裝。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140627

#川普
#華府
#白宮
#美國
#剛果民主共和國
#盧安達
延伸閱讀
回顧》經卡達斡旋 民主剛果與叛軍M23共同承諾停火因民主剛果衝突反目 盧安達和比利時互逐外交官川普秀圖控南非白人遭屠殺 被揭露誤用民主剛果影像
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：