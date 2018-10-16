海巡署巡護七號敦訪馬紹爾 深化海巡外交

（中央社記者黃麗芸台北16日電）海巡署派遣「巡護七號」負責今年度中西太平洋漁業巡護任務，副署長蔡長孟將率團赴馬紹爾群島進行海巡敦訪，並邀馬紹爾群島總統登艦參訪，即起共同執行海上聯合巡航任務。

海洋委員會海巡署今天發布新聞稿表示，為落實中西太平洋漁業委員會公海登臨檢查作業程序，善盡國際漁業養護管理責任及貫徹人道救援的普世價值，每年都會派遣巡護船執行2至4航次的中西太平洋漁業巡護任務。

今年度第3航次為期90天的中西太平洋漁業巡護任務由「巡護七號」船負責，海巡署說，配合其巡護任務期程，蔡長孟率團於10月9日至15日泊靠馬紹爾群島共和國馬久羅港進行海巡船艦敦訪，深化台、馬雙方海巡合作關係。

海巡署指出，敦訪期間除開放當地民眾登艦參觀，以及邀請僑胞舉辦升旗典禮等活動外；另外，還邀集馬紹爾群島政府要員召開海巡合作交流會議，進一步達成「成立海巡合作工作小組」、「共同執行海上聯合巡航」、「訓練資源分享」及「建立情資交換聯繫窗口」等共識。

此外，也邀請馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）登艦參訪，有效落實「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府海巡合作協定」。

海巡署提到，關於「共同執行海上聯合巡航」部分，台、馬雙方將於10月15日至19日期間，首度由台灣「巡護七號」搭載馬紹爾群島海巡隊、警察局及港口局等7名執法人員，共同執行5天4夜的海上聯合巡航任務，協助馬紹爾群島執行專屬經濟海域內海洋環境與漁業資源巡護。

海巡署說，此創舉徹底展現台灣在海上巡護的卓越能力，同時也盼藉雙方海巡勤務交流、合作，同步提升彼此海巡能量水平。

總統蔡英文和馬紹爾群島總統海妮於今年7月27日共同見證下，由雙方外交部長簽署完成「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府海巡合作協定」，為兩國海巡合作開創新猷，這次「巡護七號」敦訪及交流，也是實踐合作協定內容所展現具體作為。（編輯：李錫璋）1071016