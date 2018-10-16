疑貨車倒車不慎 國道修剪花木工遭撞喪命

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）國道一號北上128公里路段下午封閉內側車道進行分隔島修剪花木作業，一名工人疑似遭自家車輛倒車撞擊，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，事發過程正由國道警方調查中。

苗栗縣消防局下午2時45分許獲報，國道一號北上128公里處有傷患救護案，消防隊員到場發現李姓男子（47年次）倒臥在封閉的內側車道，身體無明顯外傷，但口吐鮮血，已無呼吸心跳，立即送往衛福部苗栗醫院，經搶救多時仍宣告不治。

國道公路警察局第二警察大隊指出，國道工程養護單位下午在該路段委外進行中央分隔島修剪花木工程，李男為現場外包施作工人，疑似遭另一名施工人員駕駛小貨車，倒車不慎撞擊，導致傷重不治。

警方表示，該路段當時依規定在沿線擺放交通錐、封閉內側車道進行作業，不料竟發生自家車輛肇事意外，詳細事故原因及過程仍待進一步調查釐清。（編輯：陳俊碩）1071016