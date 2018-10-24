普悠瑪列車事故 醫院：司機員情緒低落

（中央社記者王朝鈺、沈如峰、黃旭昇宜蘭縣24日電）台鐵普悠瑪列車21日發生出軌翻覆意外，尤姓司機員送往羅東聖母醫院救治，院方今天表示，尤姓司機員目前情緒低落，醫護人員進入病房時他都在閉目養神。

羅東聖母醫院院長徐會棋上午受訪表示，這起事故院方共收治39名病患，目前仍有9名病患住院，其中5名病患因多重器官受傷較為嚴重，仍在加護病房治療，院方這兩天也召開全院跨團隊醫療專案小組全力照顧。

至於尤姓司機員病情，徐會棋說，院方已啟動心理諮商，希望能全力陪伴他度過創傷，尤姓司機員目前由家屬輪流陪伴中，後續還需長時間的家庭支持，總統蔡英文22日前往醫院慰問傷者時，當時他因為不太方便所以沒接受蔡總統探視。

徐會棋表示，尤姓司機員三餐正常進食但情緒低落，醫護人員進入病房時他都在閉目養神，事發當晚他因不方便所以沒讓他接受檢警偵訊，待隔天情況穩定後，院方才讓他配合檢警偵訊。

徐會棋說，尤姓司機員出院時間仍需由精神科醫師進一步評估，目前還沒有預定出院時間。媒體詢問，尤姓司機員是否出現激烈反應，徐會棋說，這部分不方便回答。

另外，媒體詢問台鐵外包陳姓女清潔員傷勢，徐會棋表示，目前恢復狀況良好，雖然仍有氣胸但現在已開始做呼吸復健治療。

台鐵6432車次普悠瑪列車21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷。（編輯：李錫璋）1071024