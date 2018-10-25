懷疑外遇對象另結新歡 運將殺已婚婦判無期徒刑

（中央社記者蘇木春台中25日電）黃姓計程車司機與紙廠鍾姓老闆娘發生婚外情，黃男懷疑對方另結新歡，3月持刀到鍾婦住家將對方砍傷，鍾婦傷重不治，台中地院依殺人罪判處黃男無期徒刑，全案可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，居住台南市的計程車司機黃姓男子與台中市西屯區一家紙廠已婚的鍾姓老闆娘，兩人發生婚外情交往多年，平時以手機或通訊軟體聯絡，兩人多次到台南鹽水區、屏東縣高樹鄉與台中市西屯區見面。

兩人見面時，鍾婦都會提供新台幣5000元至1萬元的錢給黃男作為生活費，今年2月間，黃男發現鍾婦疑似另結新歡，兩人漸行漸遠，黃男多次約鍾婦外出未果，因此心生醋意。

3月13日下午，黃男購買水果刀與大支針具後，前往鍾婦位於台中市西屯區安林路的紙廠兼住處，兩人口角，黃男憤而持預藏的水果刀及大支針具，朝對方胸部與雙臂猛刺，造成鍾婦胸壁穿刺傷合併氣胸、右心室破裂等傷勢。

黃男犯案後，逃跑至附近大排水溝要跳下自殺，警方獲報到場將黃男逮捕，並查扣犯案的水果刀與針具，鍾婦送醫隔日傷重不治。

台中地院法官審酌，黃男與鍾婦關係匪淺，卻因疑心被害人另與他人交往而萌生殺意，且犯案後未與家屬達成和解，依殺人罪判處黃男無期徒刑、褫奪公權終身，全案可上訴。（編輯：陳政偉）1071025