周玉蔻指退休警像流氓 判賠15萬元

媒體人周玉蔻因多次指稱退休警察賴坤柚「像流氓」被告，士林地院26日公布判決，指周玉蔻須賠償原告15萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北26日電）媒體人周玉蔻在政論節目中多次指稱退休警察賴坤柚「像流氓」，遭賴坤柚提告求償。士林地院認為周玉蔻以流氓字眼指賴坤柚為尋釁鬧事之人，貶損其評價，判決賠償15萬元。

雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚向法院主張，周玉蔻在民國106年4月10日參加政論節目時，針對年金改革議題發言，先後口出「你不要像流氓」、「我現在覺得你像流氓」、「你就是流氓」等語。

賴坤柚指出，周玉蔻8次辱罵他是流氓，過程也於電視台播出，造成他精神痛苦且名譽受損，請求周玉蔻賠償新台幣500萬元，並刊登道歉啟事。

周玉蔻則辯稱，當天賴坤柚在節目講話時展露的態樣，與她曾為警察的胞兄類似，每當她胞兄以此態樣說話時，她都認為與流氓無異。

周玉蔻主張，如果賴坤柚真的想與政府就年金改革一事尋求對話，不應該以此態度表達意見，她的言論並非毫無基礎的謾罵，又指年金改革事涉公益，相關言論屬於言論自由的正當行使。

台灣士林地方法院今天公布的判決書指出，周玉蔻已因此案被判處拘役50日定讞；此外，周玉蔻指稱賴坤柚是流氓，與警察人員退休年金議題無關，僅屬於個人主觀意見。

承審法官認為，流氓一般指的是不務正業、尋釁鬧事、為非作歹之人，周玉蔻短時間內多次指稱賴坤柚是流氓，應屬於情緒發言，並非以客觀、理性的批評表達意見，已超過個人表達意見的合理範圍。

法官認為，周玉蔻指稱賴坤柚為流氓，直指賴坤柚是尋釁鬧事、為非作歹的不法分子，足使賴坤柚感到難堪，並影響其社會地位，侵害賴坤柚名譽權，判決賠償15萬元精神慰撫金，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1071026