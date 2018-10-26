葉男違規登山罰8萬 11月須繳款或訴願

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）葉姓男子9月攀登中央山脈南三段摔傷搭直升機下山，因違規登山，南投縣政府消防局開罰新台幣8萬元，繳納期限推算為11月11日。葉姓男子如果不服處分，可在期限內提訴願。

彰化縣52歲葉姓男子9月攀登中央山脈南三段摔傷求救，南投縣消防局組織搜救隊曾找到葉姓男子，但葉姓男子又突然拔營落跑，最後再叫直升機救下山，引發軒然大波。葉姓男子違反南投縣登山活動管理自治條例，遭消防局開罰8萬元。

罰單裁處函12日上午已掛號寄到葉姓男子的彰化縣溪湖鎮住處，由葉姓男子蓋章收件，繳納期限為自處分送達翌日起30天內。

消防局今天表示，葉姓男子如果不依期限繳罰鍰，將依行政執行法規定，移送強制執行；如果不服處分，可在裁處書送達次日起30天內，依訴願法規定遞送消防局轉陳訴願管轄機關處理。

除未依登山計畫從事登山活動、未具備初級緊急救護能力並領有基本救命術證書遭罰8萬元，消防局也函請內政部空中勤務總隊算出空中載具出勤費共222萬3133元，另加計消防人員加班費、糧食費與義消津貼共8萬3922元，估算將向葉姓男子求償230萬7055元。

不過，消防局表示，人員加班費、糧食費與義消津貼是根據當初出勤資料估算，最終確定金額，待執行搶救任務的消防局第三大隊上報；目前關於追償出勤費用的單據公文書尚未寄給葉姓男子。（編輯：李明宗）1071026