葉俊榮處理台大校長遴選案 遭告發涉圖利

（中央社記者蕭博文台北26日電）前教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意」管中閔擔任台灣大學校長，25日請辭獲准。律師林憲同認為葉俊榮破壞國家體制而對台大、管中閔實施直接圖利瀆職犯罪，已向北檢告發。

林憲同同時告發管中閔涉嫌使公務人員登載不實犯罪，理由是管中閔報名參加台大校長遴選時，本應據實填寫申報曾任台灣大哥大公司獨立董事，或曾在擔任公職期間至大陸任教，卻故意隱匿。

遭告發對象還包括當時擔任台哥大副董的遴選委員蔡明興，林憲同認為，蔡明興明知迴避事由存在，卻參加投票贊成管中閔出任台大校長，應構成直接圖利瀆職犯罪。

台大校長遴選爭議持續將近一年，葉俊榮24日宣布「勉予同意」後請辭獲准。

林憲同向台北地方檢察署告發指出，教育部原本以台大校長遴選程序涉有程序性重大瑕疵，及管中閔涉為不適格校長候選人，對台大發文表明不予核聘並指示重啟遴選，葉俊榮竟前後矛盾發布勉予同意聘任的決定。

告發狀指出，依憲法與大學法制，教育部對台大校長具有最終實質准駁權，葉俊榮應受教育部「不予核聘」管中閔為台大校長的公法約束，但教育部未針對改變決定提出法律說明，也質疑葉俊榮未事先請求行政院長准予核備，疑涉圖利罪。（編輯：李亨山）1071226