浩鼎案一審無罪 張念慈：原本即為莫須有指控

對於士林地方法院一審宣判無罪結果，浩鼎董事長張念慈表示，對於此一意料中的結果，沒有欣喜，只有更大的期盼。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北28日電）浩鼎案，士林地方法院一審今天宣判，判決翁啟惠、張念慈無罪，浩鼎董事長張念慈表示，對於此一意料中的結果，沒有欣喜，只有更大的期盼。

前中央研究院長翁啟惠被控收受台灣浩鼎生技董事長張念慈賄賂，協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權。士林地方法院一審今天宣判，判決翁啟惠、張念慈無罪，全案仍可上訴。

在一審結果出爐第一時間，張念慈發表聲明表示，欣聞台北士林地院對貪污行賄案做出無罪的公正判決，除了向承審法官兩年來抽絲剝繭、鉅細靡遺查證的審慎態度致敬外，對於此一意料中的結果，沒有欣喜，只有更大的期盼。

他指出，此一官司本就是莫須有的指控，2年多來，耗費了可觀的社會成本，不僅造成個人、公司名譽嚴重受損，在失控的媒體和禿鷹操弄下，無數投資人血本無歸，損失慘重；關係產業研發、創新動能的技術轉移因而停滯，生技產業陷入寒冬，迄今還在苦撐待變。

他誠摯盼望今天的判決能成為終結這一連串負面打擊的起點，從此記取教訓，對新藥研發政策、技轉規範、國人投資、乃至媒體報導，都應以尊重專業、本諸事實的態度，良性互動、進行溝通，或指正、批評，還給產業健康的發展空間。（編輯：鄭雪文）1071228