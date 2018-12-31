惡海吞兩船員 海巡船艦三芝海域寒夜搜救

（中央社記者黃旭昇、王朝鈺新北31日電）海巡署淡水海巡隊今天深夜表示，新北市三芝麟山鼻近岸舢舨翻覆，海巡與消防全力展開救援，入夜後海象惡劣，風力過大，北部機動海巡隊3000噸級宜蘭艦仍在風雨中搜救。

艦隊分署淡水海巡隊今天深夜發布新聞表示，今天下午3時39分接獲通報，一艘新北市金山籍「金祥和」舢舨於麟山鼻近岸200公尺處遭海浪襲擊翻覆。

舢舨上有台灣籍船員2人落海，身穿深藍色雨衣，報案單位請求派遣巡防艇前往救援。淡水海巡隊獲報後，立即派巡防艇趕赴現場，並申請空偵機協助救援。

今天北部地區海域受東北季風影響，風力7至8、陣風10級，浪高達4米，淡水海巡隊立即規劃搜救區域，同時協同空勤、新北市府消防局、岸巡等單位展開搶救。

淡水海巡隊表示，截至目前為止，共派遣岸巡8車26人、空偵機1架次、巡防艦艇1艦2艇，另現場有新北市政府警消出動各式車輛約16輛，以及橡皮艇於岸際持續搜救。

淡水海巡隊新聞發言人、副隊長葉錫忠表示，入夜後，由於海象風力過大，目前由北部機動海巡隊的3000噸級宜蘭艦於麟山鼻北方2浬處，依搜救區域規劃圖持續搜救。

海巡署第八岸巡隊晚間發布新聞表示，麟山鼻安檢所人員發現新北市麟山鼻漁港海域，發生舢舨翻覆、兩人落海意外，立即通報相關單位搜救。

因為氣溫相當低，且海象不佳，救援人員極力搶救失蹤的李姓兄弟兩人下落。第八岸巡隊也通報第二岸巡隊搜救、基隆漁業電台協助廣播，請附近海域船隻協助搜尋與救人。

新北市府消防局表示，據報立即派遣第六大隊，以及中隊、2分隊前往救援。三芝消防分隊員到場後，回報現場風浪過大，海象相當惡劣，無法下船。

今天傍晚，舢舨隨著海浪飄至岸邊，消防隊員將舢舨拖上岸，但確認裡面無人。消防、海巡等出動人員搜救，但氣溫低、海象差，搜救相當困難。相關單位仍不放棄，於海上及陸地上持續救援。（編輯：陳俊碩）1071231