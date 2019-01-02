沒有獎金 但他一年檢舉5200件交通違規

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）檢舉交通違規沒有獎金，但南投縣大埔里地區一名檢舉人過去一年卻檢舉5200件，占埔里分局受理民眾檢舉案82%；若以一年365天計算，這名檢舉人平均每天檢舉14件，耗時數小時。

南投縣政府警察局埔里分局去年受理民眾檢舉交通違規約6300件，其中約5200件由同一人檢舉，埔里分局第五組今天表示，檢舉人多以檢舉違規停車、違規臨時停車為主，範圍遍布埔里鎮中正路、中山路、信義路等較無停車空間且商家集中的鬧區。

埔里分局統計，駕駛人交通違規多為違規停車、違規臨時停車、轉彎或變換車道前未使用方向燈、闖紅燈等情形；警方除強力執法並受理民眾檢舉，也呼籲駕駛人遵守交通法規，以免荷包失血。

警方表示，根據道路交通管理處罰條例第7-1條，對於違反本條例行為者，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。但行為終了日起逾7日檢舉不予舉發。

警方指出，現在行車記錄器發達、手機拍照或錄影方便，加上這名檢舉人蒐證完整、引用法條精確，檢舉成功率很高。不過，駕駛人若不服舉發，仍可在收到罰單後向監理機關申訴。（編輯：翁翠萍）1080102