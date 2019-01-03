德國男子攜豬肉香腸入境 遭罰3萬元

關務署台北關表示，一名德國籍旅客3日搭乘中華航空公司班機抵台，因攜帶1.825公斤的豬肉香腸，被依法開罰新台幣3萬元。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年1月3日

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）一名德國籍旅客今天搭機抵台時，因攜帶1.825公斤的豬肉香腸遭查獲，被依違反動物傳染病防治條例規定，裁罰新台幣3萬元。

財政部關務署台北關下午表示，德國籍旅客Malleck搭乘中華航空公司班機從自德國入境，被海關發現在他的託運行李中，夾帶1.825公斤豬肉香腸。

台北關表示，違規旅客因未據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃台通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶肉製產品，被依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，並裁罰3萬元。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：方沛清）1080103