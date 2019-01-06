北市府：列管2起應入學而未入學案件

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市一名男童屆齡未入學，生母指孩子在3歲時已過世；教育局表示，雖追蹤男童應在民國106學年度入學，但生母失聯，列為失蹤人口協尋，尚有列管2起應入學而未入學案件。

北市一名男童達就學年齡，卻沒有就學，生母指孩子已過世，並埋在動物園附近公墓，警方到此地點開挖未果，將生母依遺棄屍體罪嫌函送法辦。

由於民國103年時，台北市一名8歲女童過了就學年齡沒入學，被發現時疑餓死，各界震驚；教育局因而修改新生入學辦法，強烈要求各校落實「強迫入學條例」，確實追蹤管控新生應入學而未入學情形。

教育局國教科長鍾德馨今天下午告訴中央社記者，2案狀況不同，103年的女童應入學而未入學，是因戶籍從士林區遷至中山區導致遺漏，造成憾事發生；而男童在第一時間已追蹤，並到家裡訪視，卻沒看到孩子與母親。

鍾德馨說，當時教育局與里幹事、學校合作，但到家裡訪視時只看到外公，未見到孩子與母親，就請警方協尋。

他說，目前列管2起應入學而未入學案件，一起為104學年度、一起為105學年度，皆為全家失蹤。

修改後的新生入學辦法要求區公所在電腦資料轉檔及造冊，要以當年度3月20日基準日，5月20日寄送入學通知單，報到日為6月第一個星期六。（編輯：李亨山）1080106