北市聯醫藥劑部主任涉貪 士檢聲請羈押

（中央社記者蕭博文台北9日電）台北市聯合醫院藥劑部陳姓主任涉以民間協會名義，承攬衛生局長照藥事服務標案，再以不實資料請領經費新台幣300萬餘元。士林地檢署複訊後，今天向法院聲請羈押陳男並禁見。

士檢昨天指揮廉政署執行搜索，並以被告身分約談陳姓主任、陳姓藥品管理組人員，另約談17名證人，其中3名證人訊後改列被告。

士檢表示，陳姓主任涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及偽造變造證據之虞，因此聲請羈押禁見。

此外，陳姓藥品管理組人員以20萬元交保，另3名被告分獲交保或請回。

檢廉獲報，台北市聯合醫院萬華辦公室的藥劑部陳姓主任、藥品管理組陳姓人員，涉嫌於民國104、105年間，以民間藥學會名義承攬台北市衛生局長照藥事服務案。

陳姓主任等人涉嫌以不實資料請款共300萬餘元，且藥劑部身為採購案督辦單位，陳姓主任卻身兼得標藥學會幹部，其中疑涉內神通外鬼等不法。

檢廉為釐清陳姓主任是否涉嫌球員兼裁判及詐領情事，昨天搜索聯醫萬華辦公室等15地，約談陳姓主任、陳姓藥品管理組人員等19人。

檢廉表示，全案將朝貪污治罪條例詐取財物罪嫌偵辦。（編輯：張芷瑄）1080109