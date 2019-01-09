20天內同一地點 兩起車自撞翻覆

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗警分局今天指出，苗栗市經國路與台6線路口，去年12月20日發生轎車衝撞護欄意外，導致1名泰國籍女子死亡。8日晚間同一地點又傳車輛自撞翻覆，所幸女駕駛僅遭受輕傷。

苗栗警分局文山派出所所長吳欣達指出，在新竹上班的34歲鄭姓女駕駛，8日晚間開車返家途中，行經台6線苗栗路段與經國路交叉口時，疑因過彎不慎，撞上中央分隔島，造成車輛翻覆。

警方指出，事發後，鄭女意識清楚，自行爬出車外，由救護車送醫救治，所幸只有頸部遭受挫傷，無生命危險。鄭女酒測值為0，不排除是工作疲勞，開車時精神不濟釀禍。

不過，附近居民表示，20天前1輛自小客車，也撞上同一處中央護欄，導致駕駛及4名泰國女子受傷送醫。其中，1名泰國籍女子在數天前傷重不治，不禁讓人感到「心裡毛毛的」。

警方指出，轎車自撞翻覆地點，位於熱門打卡景點彩虹貨櫃屋便利商店前，可能是彎道加上T字型路口，駕駛疏於注意前方路況，導致車禍事故，2起意外並無關連性，後續將請相關單位在路口加強警示號誌，避免意外再度發生。（編輯：戴光育）1080109