嘆失業養不起小孩 單親父持刀刺腹獲救

苗栗縣一名王姓男子離婚後獨自照顧2名就學中子女，疑因失業不堪經濟壓力，9日酒後持刀刺向左腹部，因難忍疼痛自行報案求救，送醫暫無生命危險。中央社記者管瑞平攝 108年1月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗一名男子離婚後獨自照顧一對就學中子女，疑因失業不堪經濟壓力，今天酒後持刀自殘，因難忍疼痛自行打119求救，並感嘆「沒工作，養不起小孩」，送醫暫無生命危險。

警方指出，59歲王姓男子下午4時許獨自騎機車到後龍鎮溪洲里金玲子公園，一時情緒失控，持水果刀刺向左腹部，後因傷口疼痛難耐自行報案求救，送往衛福部苗栗醫院，腹部有約4公分傷口，所幸未傷及內臟器官，暫無生命危險。

警方表示，王男離婚後獨自照顧2名子女，分別就讀國中、高中，自稱已失業1、2個月，他在消防隊員抵達現場時，感嘆「心情不好，生活過不去」，才拿水果刀刺自己，並說「沒工作，養不起小孩」。

這起案件發生時，警方對於男子腹部遭刀械刺傷送醫不敢大意，立即派員到事發現場採證，發現王男所騎乘機車及一旁樹下遺留的水果刀、酒瓶，現場跡證並無打鬥痕跡，後來才得知是王男持刀自殘，對於王男處境將通報社政及教育系統，提供必要關懷協助。

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