北市聯醫藥劑部主任涉貪 法院裁定羈押

（中央社記者蕭博文台北9日電）台北市聯合醫院藥劑部陳姓主任涉以民間協會名義承攬衛生局長照藥事服務標案，再以不實資料請領經費300萬餘元。士檢複訊後向法院聲請羈押陳男並禁見，士院今晚裁准。

士林地方法院裁定理由指出，陳姓主任涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌疑重大，所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，但他就案情供述、所參與情節、角色分工，與同案共犯、證人所述不一。

裁定還指出，本案尚有證人未到案，陳姓主任事後有勾串共犯或編造證物的情況，認有羈押必要，裁定陳男應予羈押並禁止接見通信。

檢廉獲報，台北市聯合醫院萬華辦公室的藥劑部陳姓主任、藥品管理組陳姓人員，涉嫌於民國104、105年間，以民間藥學會名義承攬台北市衛生局長照藥事服務案。

陳姓主任等人涉嫌以不實資料請款共新台幣300萬餘元，且藥劑部身為採購案督辦單位，陳姓主任卻身兼得標藥學會幹部，其中疑涉不法。

檢廉為釐清陳姓主任是否涉嫌球員兼裁判及詐領情事，昨天搜索聯醫萬華辦公室等15地，約談陳姓主任、陳姓藥品管理組人員等19人。

士林地檢署檢察官訊問後今天聲押陳姓主任，陳姓藥品管理組人員以20萬元交保，另3名被告分獲交保或請回。（編輯：張銘坤）1080109