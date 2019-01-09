長期照顧病父壓力大 注超量胰島素弒親遭訴

（中央社記者黃旭昇新北9日電）張姓男子不堪長期照護患糖尿病父親的壓力，自認父親默許後餵食安眠藥，並施打超量劑量胰島素、悶死父親。新北檢偵查認定張男未經父親同意，今天依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

檢方起訴指出，張男與父親租屋住在新北市土城區，張男因精神疾病無法正常工作，靠打零工及父親的老農津貼生活，張父偶會向其他子女討錢生活。

檢方調查，張男另有兄弟姊妹5人，但他們成人後各自成家，經濟狀況也不好。父親罹患中風、糖尿病等慢性疾病，臥病9年來主要由張男照顧，張父固定回診，醫院會開立多瓶胰島素以控制病情。

張父去年10月底，曾向其中一名兒子要生活費，又抱怨生活難過，要求轉告其他兄弟姊妹，準備回家幫他收屍。

張父後來又到其中一名女兒家索討生活費，張男認為姊姊已嫁人，有自己的家庭要照顧、生活壓力也很重，父親又不停揚言要子女們回家幫他收屍，藉以施壓，導致姊姊家庭失和。

起訴指出，張男與父親租屋處租約將到期，他認為沒有能力再找地方居住。為讓自己和其他兄弟姊妹解脫，父親又常嚷著要子女們幫他收屍，去年11月13日晚上，長期照顧父親的張男與父親在客廳看電視，問父親：「既然已要兄弟姊妹幫你收屍，那今天就送你上路。」但父親未回應。

張男當晚涉嫌在晚餐先餵食父親服用安眠藥後，再注射過量胰島素，使父親陷入昏迷。

隔天早晨，張男發現沉睡的父親仍有呼吸，再次注射過量胰島素，又用濕毛巾悶住父親口鼻，直到父親斷氣後打電話向警方自首。警詢時，他並宣稱，「這樣大家都解脫了。」

檢方庭訊時，張男坦承犯行，另外3名兄弟姊妹證述他們家一直以來的生活環境與相處情況，檢方今天以涉犯殺害直系血親尊親屬罪起訴，並認為他主動自首建請法院減刑，另希望法官考量他家庭與精神狀況及行凶動機，量處適當之刑。（編輯：李錫璋）1080109