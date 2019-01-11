國民黨彰化縣黨部遭縱火 警方查出洪男涉重嫌

國民黨彰化縣黨部10日晚間被人縱火，鐵門旁的外牆也被人用油漆寫上「正名入聯」等字，警方獲報調閱路口監視器，循線查出穿紅色外套、騎乘機車的45歲洪男涉有重嫌。（翻攝畫面）中央社記者吳哲豪彰化傳真 108年1月11日

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）國民黨彰化縣黨部昨晚被人縱火，鐵門旁的外牆也被人用油漆寫上「正名入聯」等字，警方獲報調閱路口監視器，查出洪男涉有重嫌，洪男到案供稱因看完政論節目後氣不過才縱火。

中國國民黨彰化縣黨部昨天晚上突然被人縱火，縣黨部工作人員接到通知到場後聞到有濃濃的汽油燃燒味道，縣黨部的鐵門有燒焦的痕跡，鐵門旁的外牆則被人用油漆寫下「正名入聯」以及「建國制憲」等8個大字。

縣黨部工作人員指出，以往縣黨部都不曾遇到這樣的事情，懷疑是政治立場比較偏激的人所為，幸好只有鐵門被燒焦，沒有人因此受傷。

由於國民黨彰化縣黨部旁邊就有派出所，彰化縣警察局刑事警察大隊、縣警局彰化分局等單位不敢大意，立即調閱路口監視器畫面，發現昨天深夜有一名身穿紅色外套的男子騎機車到縣黨部門前，疑似縱火潑漆寫字後離開，循線查出騎乘機車的45歲洪男涉有重嫌。

彰化分局長洪宏榮今天指出，同仁凌晨通知車主洪男到案，而員警也找到洪男犯案時所穿的紅色外套；洪男接受警方訊問時坦承犯案，自稱看完政論節目後氣不過，才會跑到縣黨部縱火，不過員警對洪男的說辭存疑，仍在調查中，以釐清犯案動機。（編輯：陳俊碩）1080111