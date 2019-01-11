入侵高鐵系統詐20萬退款 駭客送辦

有「台灣駭客天才」稱號的張姓男子入侵高鐵購票系統，竄改退款金額為新台幣20萬元。（圖取自調查局網頁mjib.gov.tw）

（中央社記者蕭博文台北11日電）張姓男子入侵高鐵購票系統，竄改退款金額為新台幣20萬元，經高鐵察覺中止退款。調查局台北市調查處今天表示，已將張男送辦，檢察官諭知10萬元交保。

調查局發布新聞稿指出，去年12月間接獲台灣高鐵公司主動告發「T-Express行動購票」系統遭駭客入侵。

高鐵指稱，駭客以票價40元訂購南港至台北區間車票一張，旋即辦理退票，並竄改系統退款金額欄位的參數為20萬元，企圖矇騙系統，所幸高鐵公司後端帳務系統發覺異常，中止退款。

台北市調查處研析發現，本案是由曾宣稱找出Apple Pay漏洞，以一元購置502支iPhone手機，及發現Facebook付款功能漏洞，而有「台灣駭客天才」稱號的張姓男子所為。

調查局說，張嫌於民國104年間因入侵統聯客運售票網站，遭台中地方法院判決拘役60日確定，仍不思悔悟。

調查局表示，這次高鐵稽核系統發現異常，經人工查核中止退款，並未造成實質損失，但張嫌所為已觸犯刑法妨害電腦使用及詐欺未遂等罪。

台北市調查處報請桃園地檢署指揮偵辦後，9日發動搜索，查扣涉案用筆電及手機，張嫌對入侵高鐵票務系統、竄改退款金額參數以詐欺20萬元等行為均坦承不諱，檢察官裁定10萬元交保。

張嫌到案供稱，只是想要證明高鐵系統有漏洞，不是為了詐財，如果真的收到20萬元退款，會還給高鐵。

調查局表示，年關將近，大眾運輸購票系統交易頻繁，諸如入侵交易系統、刪除或竄改電磁紀錄、偽冒他人姓名搶票等行為，嚴重影響金融交易與社會秩序，調查局籲請民眾切勿以身試法。

調查局也呼籲，機關或企業如遭遇不法駭客入侵犯罪等情形，請踴躍提供資料，調查局定將全力偵辦，及時防堵網路犯罪活動，維護國家安全與社會安定。（編輯：唐聲揚）1080111