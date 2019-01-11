罵警奴才男涉直播嗆法警 士檢查辦

（中央社記者劉世怡台北11日電）北市郭姓男子辱罵警察「奴才」，獲士檢不起訴後，涉「直播嗆法警」。法務部今晚說，函請士林地檢署依法處理，以確保公權力的貫徹及維護。

34歲郭姓男子因勞資糾紛涉嫌在台北巿北投一家飯店，辱罵到場處理的警察「你是奴才，是公僕」等語。士林地檢署檢察官7日認定「奴才」一詞使人不快，但未構成犯罪，將郭男不起訴。士檢表示，檢察官沒有贊成或認同被告（郭姓男子）對警察的評語，而是綜合當時情境及前言後語，被告行為尚不足以認定構成犯罪。

法務部今天晚間發布新聞稿指出，透過法制面規範及嚴正執法以確保公務的有效執行，並保障公務員於執行職務時之人身安全及維護其人格尊嚴，為法務部一貫立場。

所以，法務部除持續進行刑法關於妨害公務罪的研修，以期法律規範的周全外，並重申為保障公務員圓滿公正執行公務及維護公務執行的尊嚴，若對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者或於公務員依法執行職務時，當場侮辱，或對於其依法執行的職務，公然侮辱者，檢察官一定會依法嚴辦，絕不寬貸。

至於媒體報導，郭姓男子在10日於士林地檢署「直播嗆法警」的行為 ，法務部檢察司已另函請士林地檢署依法處理，以確保公權力的貫徹及維護。（編輯：陳政偉）1080111