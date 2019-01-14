新北家防：肉圓家暴男若酗酒施暴將令戒癮治療

新北市蘆洲區林姓男子（中）酒後因肉圓未加辣而對妻兒施暴，他14日下午戴著口罩、頭戴棒球帽現身集賢派出所門口，對事件造成社會大眾紛擾致歉，也對浪費社會資源及造成社區鄰居不便道歉。中央社記者王鴻國攝 108年1月14日

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北14日）因肉圓未加辣而毆打妻兒引公憤的林姓男子，今天現身公開道歉並坦承酒後失控做錯事，新北家防中心表示，若林男有酗酒後施暴情形，將令3或6個月的戒癮治療。

蘆洲區一名林姓男子因日前兒子出門幫他買肉圓回家時，只因為沒有加辣竟然出手掌摑兒子及對一旁用手機錄影的妻子勒脖拖行，林男施暴影片上傳網路後引發網友群情激憤聚集林男住處，甚至有人上門毆打林男被送辦。

林男今天下午4時在蘆洲分局集賢派出所向社會大眾道歉，坦承自己酒後情緒失控動手，頻頻鞠躬道歉，他還公開向兒子喊話說「爸爸對不起你。」

儘管林男後悔家暴作為，但新北社會局家防中心仍介入關懷及保護，今天派員訪視已獲緊急保護令的受害母子，對於兩人在親友住處安置的情形進行了解，並討論未來安全維護及就學照顧上的分工計畫。

新北市家防中心主任許芝綺表示，這起事件過去不曾有過婚姻暴力的通報，但曾在102年妻子因與丈夫在孩子教養態度不一致而主動對外求助，經社工面訪及進行夫妻會談討論教養態度，因小孩受照顧狀況穩定而結案，迄今未曾再有不當對待通報。

她表示，明天將訪視林男並要求就醫診斷是否有酗酒的情形，若林男不依保護令對加害人處遇就醫，將可能涉及刑責問題，因此，若精神科醫師確診林男酗酒成癮且因酗酒施暴，家防中心將要求進行每週1小時，持續3或6個月的戒癮治療。（編輯：李錫璋）1080114