私幼男童被綁椅師獲不起訴 嘉檢說明原因

（中央社記者江俊亮嘉義市17日電）民間團體今天表示，嘉義市某私立幼兒園2年前曾發生幼童不當對待案，教師卻獲不起訴處分。嘉義地檢署表示，受害男童有咬人攻擊行為，教師以「有形力」約束，並無不法犯意。

最近虐童相關事件頻傳，造成民怨沸騰，甚至有民眾意圖動用私刑，引發社會議論。法律扶助基金會、人本教育基金會、民間司法改革基金會等團體今天上午召開「老師失控、行政失職、司法加油」記者會，整理近年來20多件幼兒園不當對待案例。

其中，民間團體今天揭露，嘉義市一名2歲王姓男童家長，不滿幼兒園老師於民國106年3、4月間，兩度將當時兒子以膠帶綑綁在椅子上，控告幼兒園老師妨害自由罪。嘉義地檢署偵辦後，予以不起訴處分，家長不服，聲請再議，台南高分檢去年5月間駁回再議。

對此，嘉義地檢署下午發布新聞稿指出，這個案子發生在民國106年3月間及同年4月12日，經檢察官偵辦後，發現被害男童經常有咬人及攻擊行為，第2次案發時，男童站在椅子上干擾其他孩童畫圖，並咬傷及抓傷其他孩童，才被教師以膠帶綁在椅子上。

檢方指出，承辦檢察官認為被告身為幼兒園老師，對班上幼童有教育及保護、照顧義務，因幼童年紀尚輕，常難僅以說理方式即可成功管教，多需採取「有形力」方式約束幼童行為，這是幼童教育、保護的必然。

承辦檢察官認為，由於被害男童有持續咬傷、抓傷其他幼童情形，教師為讓男童了解自己的行為有所不當，並保護其他幼童避免遭攻擊，而採取以「有形力」拘束男童行動，應認定是為了教育及保護、照顧幼童所為的必要行為。

且據原告提供的照片，顯示被害男童雖遭膠帶綑綁、固定在椅子上，但雙手仍能與其他幼童一樣參與圖畫活動，被告教師主觀上並無妨害男童行動自由的犯意，也非顯然逾越教育及保護、照顧範圍，實難遽以強制罪的刑責相繩。

檢方指出，雖然教師獲不起訴處分，但承辦檢察官也告誡幼兒園，教師此舉客觀上容易遭質疑是否已無心親自教育幼童，而引起一般民眾不良觀感；教師遇有類似情形，應衡量教育資源、教學目的及保護其他幼童人身安全等因素，妥適處理。（編輯：陳政偉）1080117