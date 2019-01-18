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網路下載無師自通 台南2癮君子自宅製毒遭逮

最新更新：2019/01/18 18:11
台南市警局第六分局18日宣布，警方17日在南區金華路民宅破獲製毒工廠，當場查扣安非他命2.65公克、K他命半成品白色粉末5.02公斤、25種化學藥品試劑440公斤、製程文書及磅秤、攪拌組等製造工具，並逮捕兩名涉案男子。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年1月18日
台南市警局第六分局18日宣布，警方17日在南區金華路民宅破獲製毒工廠，當場查扣安非他命2.65公克、K他命半成品白色粉末5.02公斤、25種化學藥品試劑440公斤、製程文書及磅秤、攪拌組等製造工具，並逮捕兩名涉案男子。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年1月18日

(中央社記者張榮祥台南18日電）網路發達，資訊爆炸，台南2名癮君子從網路下載資料後，直接在自宅製毒，惡臭四溢，周邊住戶掩鼻報警，遭警方持搜索票逮獲，起出數百公斤化學試劑及K他命半成品，依法送辦。

台南市警局第六分局今天宣布，警方昨天在南區金華路民宅破獲製毒工廠，當場查扣安非他命2.65公克、K他命半成品白色粉末5.02公斤、25種化學藥品試劑440公斤、製程文書及磅秤、攪拌組等製造工具，且逮捕44歲陳姓、39歲許姓2名男子。

警方調查，陳男有竊盜、偽造文書、詐欺、公共危險等前科，畢業自高職電機科系，去年開始專研製毒流程，從網路下載資料，再找來僅國中畢業、沒有前科的許男當幫手，2人就在陳男透天住宅中製毒。

製造K他命過程中，一定會有惡臭溢出，陳男、許男在住宅區中製毒不久，週邊住戶立刻感到臭不可聞，忍耐數月後終於報警，警方埋伏跟監發現，這2人幾乎足不出戶，和鄰居沒有互動，非常可疑，才申請搜索票查獲。

警方驗尿，陳、許2人尿液都出現安非他命陽性反應，顯見都是癮君子；警方訊後送辦，且將持續追查上下游及他們的資金來源。（編輯：陳俊碩）1080118

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