外籍女子藉觀光來台賣淫 移民署搗破應召集團

（中央社記者黃旭昇新北23日電）色情應召集團利用網路通訊軟體，涉嫌招募中國大陸及泰國籍女子，利用來台自由行觀光機會，以標榜巨乳艷照隨機尋找嫖客，移民署北區事務大隊機動隊網路巡邏，破獲應召站集團。

移民署北區事務大隊機動隊今晚表示，22日持搜索票，會同基隆市專勤隊、海巡署偵防查緝隊、北市中山警分局，在北市中山區某商務旅館、林森北路及民生東路出租套房，查獲7處大型call客中心及應召站據點。

專案小組查獲大陸籍賣淫女子及嫖客共10餘人，現場查扣保險套、潤滑油、乳液、避孕藥、紅黴素、金黴素、注射針筒、安非他命、電腦主機、監視錄影設備、帳冊。

機動隊表示，以綽號「馬哥」為首的賴姓男子賣淫集團，利用手機通訊軟體招募外籍女子在台灣觀光可工作，吸引大陸及泰國女子賣淫，由色情業者承租飯店房間及套房住宿。

賣淫集團散播女子清涼照及煽情的廣告訊息攬客，被查獲女子有多人是第一次來台，也有人已經來台10餘次。

移民署詢問應召女發現，應召集團從中抽取高額佣金，其中，大陸籍巨乳賣淫女子長相佳，被抽佣金新台幣5900元，自己只有分得1900元。

移民署詢問後，全案依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、人口販運防制條例、妨害風化罪、社會秩序維護法、入出國及移民法、毒品危害防制條例等，移台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1080123