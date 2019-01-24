民眾提領70萬紅包錢 北市警護鈔保安全

台北市一名民眾為因應年節發送紅包需求，到郵局提領新台幣70萬元大額現金，郵局人員基於關懷向通報警方，員警到場確認非詐騙情事後，也主動護送民眾安全返抵住所。（台北市警察局中正二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市一名民眾為因應年節發送紅包需求，到郵局提領新台幣70萬元現金，台北小南門郵局人員基於關懷向警方通報，員警到場確認無詐騙情事，主動協助民眾安全返回住所。

台北市警察局中正二分局南海路派出所今天發布新聞稿表示，本月初接獲轄內台北小南門郵局報案指稱有民眾提領現鈔70萬元，請員警到場關懷提問，警員陳同昭經和該名民眾關懷確認後，得知其因年關將近要提早提鈔以做為發送親友紅包和年節預備金之用。

雖未有詐騙情事，陳同昭仍主動協助該民眾返回住所，保護其存提款安全。

中正二分局表示，年關將近，民眾提存現金往來頻繁，極易成為歹徒覬覦作案的目標，為保障民眾財產安全，警方會配合金融機構補鈔時間，派遣警力加強警戒；民眾於年節期間提領大筆款項時，也可向各地警察機關申請或請金融機構協助代為聯繫免費護鈔服務。（編輯：吳協昌）1080124